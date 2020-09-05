Эстонский спутник запущен в космос

Об этом BNS сообщил представитель научно-коммерческого городка при ТТУ (Taltech) Tehnopol, отметив, что это первый в Европе шеринговый проект по доставке в космос, когда на одной ракете на околоземную орбиту доставляется сразу несколько небольших сателлитов, принадлежащих различным организациям.

Первоначально старт ракеты Vega компании Arianespace намечался на 1 сентября, однако из-за неблагоприятных погодных условий он был отложен.

От Эстонии в космос были отправлены спутник Таллиннского технического университета Hämarik, а также телекоммуникационные терминалы сателлитной связи Golbriak Space, изготовленные специалистами эстонского бизнес-инкубатора ESA BIC Estonia.

Всего на ракете в космос были запущены 53 спутника 21 клиента из 13 стран. По имеющимся у TalTech данным, ракета уже вышла на орбиту и семь наиболее крупных спутников от нее уже отделились.

Основной задачей эстонского спутника Hämarik является наблюдение за земной поверхностью с помощью камер с высоким разрешением, оснащенных технологией обработки изображений, а также передача полученной информации на Землю.

Это уже второй по счету запуск спутника от Таллиннского технического университета — первый сателлит под названием Koit стартовал 5 июля 2019 года.

«Спутник Hämarik имеет особое значение для нас, поскольку связанный с ним проект продолжался долго и свой вклад в его реализацию внесло много людей. Спонсор проекта, AS Datel, ожидает включения спутника и начала работы по мониторингу за земной поверхностью», - сообщил BNS руководитель космической программы TalTech Рауно Гордон.

Терминалы оптической межспутниковой связи, разработанные питомцем эстонского бизнес-инкубатора Европейского космического агентства — фирмой Golbriak Space, будут выведены на орбиту в составе наноспутников FSSCat.

Учредитель и исполнительный директор Golbriak Space Симоне Бриаторе отметил, что ESA BIC получил очень большую поддержку от Эстонии.

«Эта миссия — только начало для нас, мы планируем усовершенствовать свои технологии и занять ключевые позиции в секторе технологий межспутниковой связи», - подчеркнул Бриаторе в интервью BNS.

Эстонский бизнес-инкубатор Европейского космического агентства (ESA BIC Estonia) является частью крупномасштабной сети двух десятков работающих на космос инкубаторов в 60 регионах по всей Европе.