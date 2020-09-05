ФОТО: BBC News

В Белоруссии арестованы четверо руководителей минского отделения IT-компании PandaDoc. Ее основатель Микита Микадо поддержал оппозицию, а теперь хочет закрыть офис в Минске и перевести бизнес в другую страну.

В Белоруссии арестованы четверо руководителей минского отделения IT-компании PandaDoc. Ее основатель Микита Микадо поддержал оппозицию, а теперь хочет закрыть офис в Минске и перевести бизнес в другую страну.

Арестованы бухгалтер компании Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов и глава HR Владислав Михолап. Их обвиняют в хищении бюджетных средств с использованием служебного положения.

В августе PandaDoc стала одной из компаний, которые из-за жесткого подавления послевыборных протестов в Белоруссии захотели перевезти часть сотрудников в другие страны и остановить инвестирование средств в Белоруссию.

Какие обвинения предъявили сотрудникам PandaDoc?

"Сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя своё должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству", - говорится в заявлении на сайте компании.

Как сообщают PandaDoc, уголовное дело было заведено задним числом, и задержанных сотрудников отправили в тюрьму на два месяца.

PandaDoc категорически отвергают обвинения, настаивая, что компания вела дела законно. По их словам, это подтверждают результаты международных аудиторских проверок.

В своем заявлении представители компании назвали происходящее в стране правовым беспределом и потребовали немедленно освободить своих сотрудников, закрыв уголовное дело.

Если этого не произойдет, владельцы PandaDoc планируют увезти компанию из Белоруссии и основать альтернативу минского Парка высоких технологий за пределами страны. Они также обещают добиваться максимального внимания к процессу над своими сотрудниками в СМИ и политических и экономических кругах, основав кампанию #SavePandaDoc.

Что произошло с сотрудниками PandaDoc

В офис PandaDoc в среду на этой неделе пришли с обыском - как сообщал Микита Микадо, его проводили сотрудники департамента финансовых расследований. Микадо назвал происходящее репрессиями и заявил, что намерен подключить юристов.

В августе Микадо предложил оказывать финансовую помощь сотрудникам силовых ведомств, которые покинут службу в знак протеста против жестокого подавления оппозиционных выступлений. К 23 августа было получено 425 заявок от уволившихся силовиков.

Чем занимается PandaDoc

Белорусский IT-стартап PandaDoc был основан в 2014 году в США белорусскими программистами Микитой Микадо и Сергеем Барысюком.

Компания разрабатывает программное обеспечение для автоматизации документооборота - в частности, для создания электронной доставки и подписания документов.

Она имеет офисы в минском Парке высоких технологий (ПВТ, аналоге российского "Сколково"), в США, где живут основатели, и на Филиппинах.

Власти Белоруссии с 2005 года развивают ПВТ, который для страны стал не только имиджевым проектом, но и поставщиком валютной выручки.

В январе 2020 года Сергей Румас, занимавший тогда пост премьер-министра страны, называл ПВТ самым быстрорастущим сектором экономики и национальным приоритетом.