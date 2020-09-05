Курьер взялся перевезти котят в Эстонию через закрытую границу, но бросил умирать в камере хранения в Петербурге

Курьер постоянно менял “легенду”

“Из-за того, что граница закрыта, но некоторые люди могут ее переходить, они помогают, - рассказала заводчик из Петербурга Анна Осипова. - У нас всё официально, мы делаем все бумаги на вывоз. Просто подвозим в Ивангород, человек берет котенка или щенка и как со своим переходит границу. Официальная доставка в Финляндию стоит 500 евро, в Эстонию - 400 евро, но через Псков, потому что через Нарву сейчас можно привезти животное только себе. Но на тот момент мы не нашли официальный вариант, а нашли вот этого человека”.

Владелица одного из котят - Алина из Таллинна - рассказала, что купила котенка еще в марте. Но к тому времени, как ему в Петербурге сделали все прививки, границы оказались закрыты из-за пандемии.

“Мы несколько месяцев не знали, что делать. И тогда я наткнулась на группу “Граница Нарва-Ивангород” и заметила, что там многие предлагают свои услуги - ходят через границу по работе, не сидят в карантине, - сказала она. - Кто-то из людей просил что-то перенести, и этот человек предложил свою помощь. Я увидела его сообщение и написала ему. Так мы с ним договорились, что он без проблем перенесет котят. Дальше с ним общалась уже Анна, оформляла на него документы”.

Мужчина представился Игорем Марковым - юристом из Таллинна, бывшим работником эстонской таможни. Но получив котят от Анны в Санкт-Петербурге, он просто исчез.

“На следующий день, когда он не пересек границу, мы умоляли вернуть котят, за деньги сказать, где они. Он над нами издевался 12 дней! И до сих пор издевается, он отвечает в WhatsApp”, - рассказала Анна Осипова из Петербурга.

Игорь принял котят от заводчицы в Петербурге днем в пятницу 31 июля и обещал перейти границу тем же вечером.

“Вечером он говорил, что находится в Кингисеппе, потом на границе… На звонки и сообщения он отвечал, но только врал, - рассказывает Алина. - В пятницу мы его долго ждали у границы. На следующий день он врал, что его задержали на границе, и он принесет котят, но снова врал. Потом говорил, что котята в Таллинне, что котята в Литве… Он постоянно отвечал на сообщения, но очень сложно было понять, пересекал ли он вообще границу”.

Алина с матерью приехали из Таллинна в Нарву и все выходные провели в приграничном городе в ожидании курьера с котятами. Но он так и не появился, хотя продолжал выдвигать всё новые и новые версии происходящего.