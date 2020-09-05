У студента Тартуского университета диагностирован коронавирус

Таким образом, учебная работа третьего курса будет проходить в течение следующих двух недель в форме электронного обучения. По данным Postimees, на третьем курсе юридического факультета обучаются 70-90 студентов.

В связи с выявленной инфекцией другие курсы юридического факультета также получили электронное письмо. «По данным Департамента здоровья, у вас был тесный контакт с человеком, чей диагноз COVID-19 был подтвержден», - за извещением последовало требование самоизоляции.