Сб, 5.09.2020
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Петер Зашев

У студента Тартуского университета диагностирован коронавирус

Центр Delta Тартуского университета.

ФОТО: Margus Ansu

В субботу днем ​​студенты юридического факультета Тартуского университета получили по электронной почте уведомление о том, что студент третьего курса заражен коронавирусом, пишет Postimees.

Таким образом, учебная работа третьего курса будет проходить в течение следующих двух недель в форме электронного обучения. По данным Postimees, на третьем курсе юридического факультета обучаются 70-90 студентов.

В связи с выявленной инфекцией другие курсы юридического факультета также получили электронное письмо. «По данным Департамента здоровья, у вас был тесный контакт с человеком, чей диагноз COVID-19 был подтвержден», - за извещением последовало требование самоизоляции.

По данным университета, зараженный не находится на больничном лечении.

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