Климатические активисты помешали выходу британских газет.

Участники движения в защиту климата Extinction Rebellion помешали выходу ряда крупных британских газет, в том числе The Times, Daily Telegraph и The Sun. Утром в субботу, 5 сентября, десятки активистов заблокировали принадлежащие медиамагнату Руперту Мердоку типографии близ Лондона и Ливерпуля, не допустив тем самым доставку газет в пункты продажи и подписчикам. Полиция задержала не менее 72 человек, пишет Deutsche Welle.
В своем заявлении Extinction Rebellion указало на нежелание соответствующих изданий тщательно освещать чрезвычайное положение в сфере климата и экологии. Акция является частью начавшейся 1 сентября десятидневной протестной кампании,в рамках которой движение намерено потребовать более решительных мер против изменения климата.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал акцию Extintion Rebellion, назвав ее "совершенно неприемлемой", поскольку тем самым активисты намеревались ограничить доступ общественности к новостям. "Свободная пресса жизненно необходима для того, чтобы заставить правительство и другие институты власти отчитываться о темах, имеющих решающее значение для будущего нашей страны, включая борьбу против изменения климата", - написал он в Twitter.
A free press is vital in holding the government and other powerful institutions to account on issues critical for the future of our country, including the fight against climate change.— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 5, 2020
It is completely unacceptable to seek to limit the public’s access to news in this way.
В свою очередь министр внутренних дел Прити Пател заявила об "атаке на свободную прессу, общество и демократию".