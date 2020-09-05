Климатические активисты помешали выходу британских газет.

Участники движения в защиту климата Extinction Rebellion помешали выходу ряда крупных британских газет, в том числе The Times, Daily Telegraph и The Sun. Утром в субботу, 5 сентября, десятки активистов заблокировали принадлежащие медиамагнату Руперту Мердоку типографии близ Лондона и Ливерпуля, не допустив тем самым доставку газет в пункты продажи и подписчикам. Полиция задержала не менее 72 человек, пишет Deutsche Welle.