Галерея ⟩ Пытавшаяся задержать пьяного водителя полицейская машина попала в аварию

Об аварии в деревне Имавере, Ярвамаа, сообщили сегодня около семи часов вечера. По первоначальным данным, патруль получил вызов высшей категории - поймать водителя, которого заподозрили в алкогольном опьянении.

Выехавшая на вызов полицейская машина попала в аварию из-за аквапланирования и съехала с дороги. Находившиеся в машине полицейский и помощник полицейского пострадали, однако их состояние неопасно для жизни.