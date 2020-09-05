Сб, 5.09.2020
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Яна Тоом
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  • Пытавшаяся задержать пьяного водителя полицейская машина попала в аварию
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Галерея ⟩ Пытавшаяся задержать пьяного водителя полицейская машина попала в аварию

Сегодня вечером выехавшая на вызов полицейская машина попала в аварию и съехала с дороги, оба находившиеся в машине сотрудника полиции пострадали, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Об аварии в деревне Имавере, Ярвамаа, сообщили сегодня около семи часов вечера. По первоначальным данным, патруль получил вызов высшей категории - поймать водителя, которого заподозрили в алкогольном опьянении.

Выехавшая на вызов полицейская машина попала в аварию из-за аквапланирования и съехала с дороги. Находившиеся в машине полицейский и помощник полицейского пострадали, однако их состояние неопасно для жизни.

Точные обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе дальнейшего производства.

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