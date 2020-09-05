У работника Нарвского Языкового лицея обнаружен коронавирус

"Этот человек не работал в дневное время, у него не было контактов ни с учениками, ни с учителями", - говорится в сообщении руководства лицея, передает Rus.ERR.

В связи с этим уроки будут проходить в обычном режиме, однако с 7 сентября будут отменены все вечерние занятия, родительские собрания, спортивные и культурные мероприятия, проведение которых запланировано после уроков.