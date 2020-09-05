Сб, 5.09.2020
Ситуация, когда мы работали дистанционно, сделала из совершенно обычных детей детей с особыми образовательными потребностями. Андрей Канте
Андрей Канте

У работника Нарвского Языкового лицея обнаружен коронавирус

Коронавирус.

ФОТО: Tairo Lutter

Руководство Нарвского Языкового лицея через систему e-kool известило родителей о том, что у технического работника обнаружен коронавирус, сообщил один из родителей ERR.

"Этот человек не работал в дневное время, у него не было контактов ни с учениками, ни с учителями", - говорится в сообщении руководства лицея, передает Rus.ERR.

В связи с этим уроки будут проходить в обычном режиме, однако с 7 сентября будут отменены все вечерние занятия, родительские собрания, спортивные и культурные мероприятия, проведение которых запланировано после уроков.

С 7 по 15 сентября здание школы будет открыто с 7:30 до 16:30, после чего будет проводиться обязательная дезинфекция учебных помещений. Родителей просят не заходить в здание школы и встречать детей на улице.

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