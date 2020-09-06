Дональд Трамп заявил, что доверяет выводам Германии об отравлении Навального

Он назвал произошедшее трагедией и заявил, что не видит причин сомневаться в выводах правительства Германии и немецких врачей, хотя лично доказательств отравления пока не видел.

"Нет, у меня нет сомнений. Я слышал, что выводы Германии были окончательными или почти окончательными, но мы еще их не видели", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме. По его словам, США рассчитывают в ближайшее дни получить "много документов" по этому делу и "очень серьезно" изучить ситуацию.

"Я не знаю точно, что произошло. Я думаю, что это трагедия, это ужасно, это не должно происходить", сказал президент США, пообещав изучить все документы по делу, как только они поступят. Он добавил, что "очень сильно разозлится", если подтвердится причастность России к отравлению оппозиционера.

При этом, отвечая на первый вопрос об отравлении Навального, Трамп сильно отошел от темы и внезапно начал рассуждать о своих успехах в ядерном сдерживании Северной Кореи. Он отметил, что США сейчас обсуждают с Россией договор о ядерном разоружении, и подчеркнул, что считает именно это наиболее важной темой, в отличие от тех, кому важнее проблема глобального потепления.

Трамп также упрекнул журналистов в том, что они постоянно задают вопросы о России, а не, например, о Китае, действия которого американский президент назвал "гораздо более ужасными".

Отвечая на второй вопрос по поводу Навального, он подчеркнул, что США строги с Россией как никакое другое государство, и опять переключился на Китай, обвинив его в распространении "китайского вируса" по всему миру.