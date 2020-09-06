Эстонский стартап распрощался почти с полумиллионом клиентов

«Причина этого была проста: в то время как платформа для набора персонала требовала крупных инвестиций, а удовлетворенность клиентов оставалась низкой, иммиграционный бизнес в первом и втором кварталах 2019 года составлял только 7 процентов расходов, а 48 процентов доходов во втором квартале приходилось на иммиграционные услуги», - написала Хиндрикс в отчете за экономический год.

В связи с этим изменением в июле и августе 2019 года была проведена реструктуризация компании: во второй половине года была построена платформа для иммиграции и переселения в Эстонии, Германии и Испании, а также открыты офисы в Берлине и Мадриде.

В 2019 году выручка Jobbatical от продаж увеличилась на 28 процентов и составила почти 389 000 евро. Также удалось снизить убыток с 2,6 миллиона евро в 2018 году до 1,9 миллиона евро в течение года.

«Сегодня можно сказать, что сосредоточение внимания на услугах по иммиграции и переселению было очень правильным решением для компании, и хотя весна 2020 года привела к закрытию границ из-за эпидемии Covid-19, которая серьезно повлияла на компанию, выручка в первом и втором кварталах 2020 года составила на 55 процентов больше, чем за соответствующий период 2019 года, и с меньшими затратами на 44 процента », - отметила член правления.

Весной компания привлекла от инвесторов 2,6 миллиона евро, что было одной из самых больших сумм, которые эстонские стартапы получили во время коронакризиса. Ранее от инвесторов было привлечено 7,9 миллиона долларов. Ведущим инвестором в последнем раунде на 4 миллиона долларов в 2017 году был японский инвестор Тайзо Сон через свою компанию Mistletoe.