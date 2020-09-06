Галерея ⟩ Триатлон Ironman стал испытанием физической формы участников

Вчерашний триатлон IRONMAN 70.3 (1,9 км плавания, 90 км езды на велосипеде и 21,1 км бега) в Таллинне выиграли Даниэль Бэккегард из Дании со временем 03:40.08, а среди женщин - Катрина Мэтьюз из Великобритании (04:08.14).