Галерея ⟩ Триатлон Ironman стал испытанием физической формы участников

Вчерашний триатлон IRONMAN 70.3 (1,9 км плавания, 90 км езды на велосипеде и 21,1 км бега) в Таллинне выиграли Даниэль Бэккегард из Дании со временем 03:40.08, а среди женщин - Катрина Мэтьюз из Великобритании (04:08.14).
Лучшими эстонцами стали Кайди Кивиоя, занявшая третье место (04: 16.50), и Кевин Вабаорг, занявший десятое место (03:53.17).
Себастьян Кинле из Германии занял второе место в мужской элитной группе PRO со временем 03:41.54, третьим финишировал Андреас Дрейц из Германии со временем 03:43.52.
Бэккегард первым вышел из воды по итогам заплыва и сохранил лидирующую позицию на протяжении всей гонки.
В женской элитной группе PRO была второй Мая Стаге-Нильсен из Дании со временем 04:13.15.