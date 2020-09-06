Ночная поездка завершилась для BMW в кювете под деревьями

Темно-синий легковой автомобиль BMW завершил свой путь от автобусной остановки Niidu в канаве через дорогу под большой елью. Вероятно, водитель, сидевший за рулем, не вписался в поворот, и машина пересекла дорогу по диагонали, приземлившись на берегу кювета. По счастливой случайности, никто в этот момент не ехал в противоположном направлении.

По данным Департамента полиции и погранохраны, вчера в 4.37 утра центр охраны был уведомлен о том, что BMW находится в канаве. По словам звонившего, в машине не было людей. Все, кто выполнял опасный маневр или находился в машине в качестве пассажира, покинули место происшествия.

На этом участке дороги действует ограничение скорости 50 километров в час.