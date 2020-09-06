Внимание: меняется организация работы парковки при Таллиннской детской больнице

В сентябре организация работы клиентской автопарковки Таллиннской детской больницы временно изменится, сообщает Postimees.
В связи со строительством новой канализации в детской больнице, участок Т2 между Таллиннской детской больницей и Северо-Эстонской региональной больницей будет закрыт с понедельника по 25 сентября.
Проход пешеходам гарантирован, реорганизован подъезд для машин скорой помощи и доступ на автостоянку клиентов. Расположение точек доступа изменится. Гостей просят следить за порядком движения.
Больница приносит извинения за неудобства.