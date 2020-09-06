Вс, 6.09.2020
«Где они?» - недоумевают туристы на всех языках, на которых общались персонажи «Довода», и еще на многих. «Снесены по настоянию ряда альтернативно одаренных политиков». Борис Тух
Борис Тух
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  • Внимание: меняется организация работы парковки при Таллиннской детской больнице

Внимание: меняется организация работы парковки при Таллиннской детской больнице

Tallinna lastehaigla.

ФОТО: Toomas Huik / Postimees

В сентябре организация работы клиентской автопарковки Таллиннской детской больницы временно изменится, сообщает Postimees.

В связи со строительством новой канализации в детской больнице, участок Т2 между Таллиннской детской больницей и Северо-Эстонской региональной больницей будет закрыт с понедельника по 25 сентября.

Проход пешеходам гарантирован, реорганизован подъезд для машин скорой помощи и доступ на автостоянку клиентов. Расположение точек доступа изменится. Гостей просят следить за порядком движения.

Больница приносит извинения за неудобства.

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