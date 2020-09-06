Европейские фармпроизводители назвали стоимость своей вакцины от коронавируса

Европейская вакцина от коронавируса, которую создают компания Sanofi и GSK, будет стоить менее 10 евро. Об этом рассказал глава французского подразделения Sanofi Оливье Божийо.

Он добавил, что сейчас разработчики изучают размер производственных затрат, которые они понесут в ближайшие месяцы.

Божийо также добавил, что жители Франции получат вакцину одновременно с американцами и жителями других европейских стран. «Летом мы подписали контракт с американцами, тогда же это было сделано с европейцами и с британцами».