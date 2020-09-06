Вескимяги: 27 млн евро в год на переобучение безработных – это деньги на ветер

Хотя каждый год на переобучение безработных выделяется 27 миллионов евро из денег налогоплательщиков, примерно 30 000 рабочих мест всегда остаются незаполненными, отметил владелец мебельной компании Standard Энн Вескимяги на прошедшей на этой неделе конференции руководителей, пишет DV.ee.