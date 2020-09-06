Вс, 6.09.2020
Неэстонцы – не слизни. Мы такие же люди, такие же местные жители, такие же налогоплательщики, как те, кто родился «с хорошим стартовым пакетом». Яна Тоом
Яна Тоом
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  • Вескимяги: 27 млн евро в год на переобучение безработных – это деньги на ветер

Вескимяги: 27 млн евро в год на переобучение безработных – это деньги на ветер

Председатель правления мебельного союза Эстонии Энн Вескимяги

ФОТО: Sander Ilvest

Хотя каждый год на переобучение безработных выделяется 27 миллионов евро из денег налогоплательщиков, примерно 30 000 рабочих мест всегда остаются незаполненными, отметил владелец мебельной компании Standard Энн Вескимяги на прошедшей на этой неделе конференции руководителей, пишет DV.ee.

Вескимяги добавил, что будучи активным членом Центрального союза работодателей говорил об этом и с руководителем Кассы по безработице Меэлисом Паавелом.

По словам Паавела, одной из частей проблемы является то, что Касса по безработице не может контролировать качество обучения.

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