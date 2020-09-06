Вс, 6.09.2020
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Алексей Бляхин
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  • Пьяный велосипедист сбил на тротуаре пожилую женщину

Пьяный велосипедист сбил на тротуаре пожилую женщину

Politsei tuletab meelde, et ka jalgrattur on juht ning alkoholi tarvitanuna ei tohi liikluses osaleda.

ФОТО: Marko Saarm

В субботу в 20.52 в Вильянди, у дома на Рижском шоссе, 35 произошло ДТП, пишет Sakala.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения велосипедист, 51-летний мужчина, проезжал по тротуару мимо пешехода, 56-летней женщины. По данным полиции, одежда пешехода зацепилась за руль велосипеда, и пешеход упал. 

Пострадавшую при падении женщину доставили в больницу Вильянди.

Эксперты по безопасности дорожного движения неоднократно напоминали, что велосипед - это транспортное средство в значении Закона о дорожном движении и что у велосипедистов есть свои обязанности в дорожном движении. Как и водители моторных транспортных средств, велосипедисты не должны садиться за руль после употребления алкоголя.

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