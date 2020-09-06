Пьяный велосипедист сбил на тротуаре пожилую женщину

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения велосипедист, 51-летний мужчина, проезжал по тротуару мимо пешехода, 56-летней женщины. По данным полиции, одежда пешехода зацепилась за руль велосипеда, и пешеход упал.

Эксперты по безопасности дорожного движения неоднократно напоминали, что велосипед - это транспортное средство в значении Закона о дорожном движении и что у велосипедистов есть свои обязанности в дорожном движении. Как и водители моторных транспортных средств, велосипедисты не должны садиться за руль после употребления алкоголя.

