В Тарту уже четверо студентов заражены коронавирусом

Вчера Postimees писал, что у студента Тартуского университета был обнаружен коронавирус и поэтому Департамент здоровья попросил отправить на удаленное обучение весь третий курс юридического факультета ТУ. По состоянию на утро 6 сентября, в Лыунаском регионе добавилось зараженных и список близких контактов увеличился.
Руководитель Лыунаского регионального отделения Департамента здоровья Тийа Лухт сказала Postimees, что департамент отправил на домашнее обучение один курс. Зараженный студент не госпитализирован. «В этом случае близких контактов около ста, - добавила она. - Также есть два иностранных студента, пробы которых дали положительный результат на Covid-19, но они не ходили на учебу». Первый тест двух иностранных студентов был сделан в аэропорту и после этого они были на карантине. «Они находятся на двухнедельной самоизоляции и еще ни разу не успели посетить университет». - уточнила Лухт.
В Тарту добавился и зараженный студент центра профессионального обучения, у которого есть минимум 20 близких контактов. «Ученик центра профессионального обучения сам был сначала среди близких контактов, который на данный момент уже заболел», - сказала Лухт, добавив, что студент оказался в списке близких контактов уже после того, как успел посетить образовательное учреждение.
Коронавирус не обошел стороной и празднование по случаю дня рождения. «Семейный, спокойный день рождения, но, к сожалению, там возникло заражение», - сказал Лухт. В очаге заражения в связи с празднованием дня рождения в Выру на данный момент установлено семь заболевших коронавирусом, всего в празднике участвовало почти 20 человек.
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