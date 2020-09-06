Видео ⟩ Исторический момент! Первый проведенный в Эстонии этап чемпионата мира по ралли выиграл Отть Тянак

ФОТО: Tairo Lutter

В последнем заезде Тянак пришел третьим, уступив шесть секунд финскому гонщику Калле Рованперу. Но этот результат никак не повлиял на финальные итоги, поэтому Отть Тянак и Мартин Ярвеоя стали победителями первого проведенного в Эстонии этапа чемпионата мира по ралли. Это первая победа Тянака на этапе ЧМ за команду Hyundai. Второе место занял ирландец Крейг Брин, лидер общего зачета чемпионата мира француз Себастьен Ожье оказался на третьем месте.

Тянак поблагодарил болельщиков, поддержку которых он постоянно ощущал на домашних трассах.

Rally Estonia — четвертый в этом году этап ЧМ по авторалли. После прошедших этапов по-прежнему лидирует экипаж Toyota Себастьен Ожье и Жюльен Энграссия, на втором месте их товарищи по команде Элфин Эванс и Скотт Мартин. Действующие чемпионы мира Отть Тянак и Мартин Ярвеоя (Hyundai) поднялись на третье место.

ФОТО: Tairo Lutter

Итоги Rally Estonia:

ФОТО: Kuvatõmmis

Результаты первых 11 заездов, которые прошли 4-5 сентября, можно посмотреть здесь. По итогам первых двух дней лидерство удерживал Тянак, а Брин отстовал на 11,7 секунд.

Результаты 12 заезда:

ФОТО: Kuvatõmmis

Результату 13 заезда:

ФОТО: Kuvatõmmis

Эта трасса стала роковой для трех гонщиков: машины эстонца и японца перевернулись через крышу. Видео аварий смотрите здесь.

Результаты 14 заезда:

ФОТО: Kuvatõmmis

Результаты 16 заезда:

ФОТО: Kuvatõmmis Twitterist

Результат финального заезда: