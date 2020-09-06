Рейнсалу выразил соболезнования в связи со смертью в ходе операции «Бархан» двух французских военных

Военные участвовали в антитеррористической миссии Barkhane («Бархан»). Кроме того, один военный пострадал от взрыва в провинции Тессалит, расположенной в регионе Кидаль на северо-востоке Мали.

«Мы искренне соболезнуем нашим французским союзникам и близким погибших военных, - говорится в заявлении министра. - Желаем пострадавшему союзнику скорого выздоровления».

«Международная общественность призывает представителей Мали к дальнейшим усилиям для максимально быстрого перехода к гражданскому правительству», - подчеркнул Рейнсалу.

В операции «Бархан» в Мали, которой руководит Франция, наряду с французскими военными также участвует эстонское пехотное подразделение BKN ESTPLA 7. Эстонские военные также участвуют в Мали в миссии ООН Minusma.