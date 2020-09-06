Рейнсалу выразил соболезнования в связи со смертью в ходе операции «Бархан» двух французских военных

Глава МИД Урмас Рейнсалу выразил соболезнования в связи со смертью двух французских военных, погибших в ходе боевой операции на севере Мали.
Военные участвовали в антитеррористической миссии Barkhane («Бархан»). Кроме того, один военный пострадал от взрыва в провинции Тессалит, расположенной в регионе Кидаль на северо-востоке Мали.
«Мы искренне соболезнуем нашим французским союзникам и близким погибших военных, - говорится в заявлении министра. - Желаем пострадавшему союзнику скорого выздоровления».
«Международная общественность призывает представителей Мали к дальнейшим усилиям для максимально быстрого перехода к гражданскому правительству», - подчеркнул Рейнсалу.
В операции «Бархан» в Мали, которой руководит Франция, наряду с французскими военными также участвует эстонское пехотное подразделение BKN ESTPLA 7. Эстонские военные также участвуют в Мали в миссии ООН Minusma.
Организованная вооруженными силами Франции операция «Бархан» проводится в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере против исламистских террористических группировок в этих странах и контрабандистов, переправляющих в Европу беженцев.