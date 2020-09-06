Фото и видео ⟩ Протесты в Белоруссии: милиция оцепила центральные площади Минска, люди выходят на «Марш единства»

Площадь Независимости в Минске, где сегодня, 6 сентября, на 14.00 запланирован "Марш единства", уже оцеплена. Подземные переходы на площадь закрыты. Рядом с площадью - скопление спецтехники и силовиков. У стелы "Минск - город-герой" территория огорожена турникетами и колючей проволокой, пишет DW.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Корреспондент Tut.by заснял, как со стороны Уручья в Минск въехала колонна БТР. Около железнодорожного вокзала были замечены водометы.

Минск. Площадь Независимости уже оцеплена. Подземные переходы, ведущие на площадь, также закрыты. pic.twitter.com/YZBIL8OCIP — TUT.BY (@tutby) September 6, 2020

Оцеплены также Площадь победы и Октябрьская площадь. Минский метрополиет сообщил о закрытии станций "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа".

Около 12 часов из разных районов Минска колонны протестующих начали движение в сторону центра. На видео, опубликованных в телеграм-канале Nexta LIVE, видны демонстранты из Минской Лошицы, Сухарево и Новой Боровой.

МВД заявляют, что задействуют допмеры

В МВД предупредили о "комплексе мер, который будет предпринят в целях недопущения в Минске противоправных действий со стороны протестующих".

"Сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности увеличено число нарядов и военнослужащих. Дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. В течение дня будут перекрыты проспекты города", - отметили в МВД.

Милиция также предупредила о незаконности таких массовых мероприятиях. "Сотрудники милиции примут все необходимые меры для пресечения таких акций и недопущения нарушений общественного порядка", - пообещали в МВД.

В Белоруссии почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.