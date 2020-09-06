Вс, 6.09.2020
«Где они?» - недоумевают туристы на всех языках, на которых общались персонажи «Довода», и еще на многих. «Снесены по настоянию ряда альтернативно одаренных политиков». Борис Тух
Борис Тух
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • «Сам ты крыса!»: десятки тысяч белорусов на «Марше единства» и массовые задержания
4

Блог, фото и видео ⟩ «Сам ты крыса!»: десятки тысяч белорусов на «Марше единства» и массовые задержания

С 9 августа в Республике Беларусь проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства. Сегодня, 6 сентября, прошел "Марш единства".

Акции протеста сегодня, 6 сентября, проходят в различных регионах Белоруссии. Число участников марша в центре Минска приблизилась к показателям прошлой недели, передает "Интерфакс".

Как сообщают очевидцы, в общей сложности в шествии принимают участие более 100 000 человек. Люди продолжают стягиваться с прилегающих улиц. Силовики перекрыли проспект Независимости в Минске. Как сообщают очевидцы, вокруг дворца Независимости выстроились БТР. Подходы к резиденции оцеплены военными и людьми в черном камуфляже без опознавательных знаков.

Площадь Независимости, которую оппозиционеры определили точкой сбора, с раннего утра была оцеплена милицией. По периметру площади установлены металлические заграждения и дежурят усиленные наряды силовиков. Подземные переходы на площади закрыты. ГАИ просит водителей проезжать ее без остановок даже для высадки и посадки.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back