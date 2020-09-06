Блог, фото и видео ⟩ «Сам ты крыса!»: десятки тысяч белорусов вышли на «Марш единства», начались жесткие задержания

С 9 августа в Республике Беларусь проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства. Сегодня, 6 сентября, должен пройти "Марш единства".
Акции протеста сегодня, 6 сентября, проходят в различных регионах Белоруссии. Число участников марша в центре Минска приблизилась к показателям прошлой недели, передает "Интерфакс".
Как сообщают очевидцы, в общей сложности в шествии принимают участие более 100 000 человек. Люди продолжают стягиваться с прилегающих улиц. Силовики перекрыли проспект Независимости в Минске. Как сообщают очевидцы, вокруг дворца Независимости выстроились БТР. Подходы к резиденции оцеплены военными и людьми в черном камуфляже без опознавательных знаков.
Площадь Независимости, которую оппозиционеры определили точкой сбора, с раннего утра была оцеплена милицией. По периметру площади установлены металлические заграждения и дежурят усиленные наряды силовиков. Подземные переходы на площади закрыты. ГАИ просит водителей проезжать ее без остановок даже для высадки и посадки.