Блог, фото и видео ⟩ «Сам ты крыса!»: десятки тысяч белорусов вышли на «Марш единства», начались жесткие задержания

Акции протеста сегодня, 6 сентября, проходят в различных регионах Белоруссии. Число участников марша в центре Минска приблизилась к показателям прошлой недели, передает "Интерфакс".

Как сообщают очевидцы, в общей сложности в шествии принимают участие более 100 000 человек. Люди продолжают стягиваться с прилегающих улиц. Силовики перекрыли проспект Независимости в Минске. Как сообщают очевидцы, вокруг дворца Независимости выстроились БТР. Подходы к резиденции оцеплены военными и людьми в черном камуфляже без опознавательных знаков.