Ученый предупреждает: пандемия коронавируса может продлиться до 2023 года

Профессор Хендрик Штрек, известный немецкий вирусолог, предсказал, что в мире будут происходить регулярные вспышки Covid-19 как минимум до 2023 года. Вирусолог руководил ответными мерами на пандемию в Хайнсберге, одном из наиболее пострадавших районов Германии. Он сказал: «Этот вирус не исчезает. Теперь он стал частью нашей повседневной жизни. Он будет здесь и через три года, и мы должны найти способ жить с этим».

Ученый сказал, что социальное дистанцирование по-прежнему будет наиболее эффективным способом сдерживания коронавируса в ближайшие годы. Он предсказал, что крупные вспышки будут вызваны событиями, cпособствующими "супер-распространению", такими как домашние вечеринки.

«Мы знаем, что социальное дистанцирование, избегание больших групп и закрытие лица могут иметь сильное влияние на инфекцию, - сказал он. - Это простые меры, которые могут помочь остановить распространение, если у вас высокий уровень инфекции».

Профессор Штрек добавил, что вакцина, «вероятно», будет найдена, но предупредил, что, возможно, она не будет произведена быстро. Он сказал: «Вакцина может быть ответом, но мы не знаем. Вероятно, у нас будет вакцина, но это может быть в следующем году или дольше».