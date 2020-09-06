Фото и видео ⟩ Пьяный водитель пытался скрыться от полиции и мчался прямо по пешеходной тропе

В 10:49 бдительный гражданин сообщил в Центр тревоги, что, по предварительным данным, водитель с признаками алкогольного опьянения едет в магазин, пишет Postimees.

После того, как водитель Audi не отреагировал на приказ пайдеских полицейских остановиться и проехал несколько километров по тропе, сидевший за рулем мужчина остановил машину между канавой и деревьями. В 11:55 водитель сам вышел из-за руля.

В автомобиле находились два гражданина Латвии. По предварительным данным, оба употребляли алкоголь. Для проведения следственных мероприятий они были доставлены в Пайдеское отделение полиции.

«В данном случае неправильно поступили как севший за руль в состоянии алкогольного опьянения, так и человек, которые осознанно дал свой автомобиль употреблявшему алкоголь водителю», - передает слова старшего комиссара Туули Ентсон Ляэнеская префектура Департамента полиции и погранохраны.

В отношении пьяного водителя было начато уголовное производство. Это значит, что уровень алкоголя в его крови был выше 1,5 промилле.

Полиция сказала Postimees, что в отношении пассажира, который также является владельцем автомобиля, было начато производство о проступке, поскольку он позволил сесть за руль человеку в состоянии алкогольного опьянения.

Очевидец произошедшего отметил, что, поскольку тропа здоровья пользуется популярностью среди владельцев собак, спортсменов и любителей природы, попытка водителя скрыться от полиции подвергла опасности жизнь и здоровье как передвигавшихся по улицам людей, так находившихся на лесной тропе.