Фото и видео ⟩ Пьяный водитель пытался скрыться от полиции и мчался прямо по пешеходной тропе
Сегодня, 6 сентябня, днем пайдеские полицейские дали знак остановиться Audi с латвийскими номерами. Водитель проигнорировал приказ полиции и попытался скрыться. Погоня в городе Тюри завершилась на тропе здоровья в лесу Толли.
В 10:49 бдительный гражданин сообщил в Центр тревоги, что, по предварительным данным, водитель с признаками алкогольного опьянения едет в магазин, пишет Postimees.
После того, как водитель Audi не отреагировал на приказ пайдеских полицейских остановиться и проехал несколько километров по тропе, сидевший за рулем мужчина остановил машину между канавой и деревьями. В 11:55 водитель сам вышел из-за руля.
В автомобиле находились два гражданина Латвии. По предварительным данным, оба употребляли алкоголь. Для проведения следственных мероприятий они были доставлены в Пайдеское отделение полиции.
«В данном случае неправильно поступили как севший за руль в состоянии алкогольного опьянения, так и человек, которые осознанно дал свой автомобиль употреблявшему алкоголь водителю», - передает слова старшего комиссара Туули Ентсон Ляэнеская префектура Департамента полиции и погранохраны.
В отношении пьяного водителя было начато уголовное производство. Это значит, что уровень алкоголя в его крови был выше 1,5 промилле.
Полиция сказала Postimees, что в отношении пассажира, который также является владельцем автомобиля, было начато производство о проступке, поскольку он позволил сесть за руль человеку в состоянии алкогольного опьянения.
Очевидец произошедшего отметил, что, поскольку тропа здоровья пользуется популярностью среди владельцев собак, спортсменов и любителей природы, попытка водителя скрыться от полиции подвергла опасности жизнь и здоровье как передвигавшихся по улицам людей, так находившихся на лесной тропе.
«Крайне безответственно поступил водитель, подвергая опасности себя и других людей, - добавила Ентсон. - Если заметите автомобиль с подозрительным стилем езды, следует об этом сообщить по номеру 112».