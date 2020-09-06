Фото и видео ⟩ Водитель пытался скрыться от полиции и мчался прямо по пешеходной тропе

Погоня в городе Тюри завершилась на тропе здоровья в лесу Толли. После того, как автомобиль Audi проехал несколько километров по тропе, машина остановилась между канавой и деревьями.

В автомобиле находились два гражданина Латвии. По предварительным данным, оба употребляли алкоголь. Для проведения следственных мероприятий они были доставлены в Пайдеское отделение полиции.