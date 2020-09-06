Вс, 6.09.2020
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Борис Тух
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  • Водитель пытался скрыться от полиции и мчался прямо по пешеходной тропе

Фото и видео ⟩ Водитель пытался скрыться от полиции и мчался прямо по пешеходной тропе

Сегодня, 6 сентябня, днем пайдеские полицейские дали знак остановиться Audi с латвийскими номерами. Водитель проигнорировал приказ полиции и попытался скрыться.

Погоня в городе Тюри завершилась на тропе здоровья в лесу Толли. После того, как автомобиль Audi проехал несколько километров по тропе, машина остановилась между канавой и деревьями.

В автомобиле находились два гражданина Латвии. По предварительным данным, оба употребляли алкоголь. Для проведения следственных мероприятий они были доставлены в Пайдеское отделение полиции.

Поскольку тропа здоровья пользуется популярностью среди владельцев собак, спортсменов и любителей природы, попытка водителя скрыться от полиции подвергла опасности жизнь и здоровье как передвигавшихся по улицам людей, так находившихся на лесной тропе.

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