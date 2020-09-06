“Пытались, но не смогли”: немецкий политолог рассказал о влиянии стран Балтии на Белоруссию

Влияние стран Балтии на ситуацию в Белоруссии и президента Лукашенко минимально. Такое мнение в эфире латвийской радиостанции Baltkom высказал немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, попытки западных стран повлиять на ситуацию в Белоруссии не увенчались успехом, поэтому единственной действенный способ оказать влияние на власть – это масштабные протесты населения страны, пишет Mixnews.lv.
«Запад, конечно, попытался. Определенные силы в Литве, в Латвии, в Эстонии, и Польше хотели повлиять на ситуацию через социальные сети, своих друзей или коллег. Но, мне кажется, это влияние минимально. Здесь мы действительно должны говорить о протесте. О массовом протесте большей части белорусского народа против несправедливости. У них нет каких-то экстренных политических требований. Они просто хотят справедливости», – сказал политолог.
Как сообщалось, многотысячные акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента 9 августа, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. В первые дни протестов силовики применяли к протестующим слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, а задержанных жестоко избивали. За время протестов были задержаны более 7 тысяч человек, три человека погибли.