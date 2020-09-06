“Пытались, но не смогли”: немецкий политолог рассказал о влиянии стран Балтии на Белоруссию

По его словам, попытки западных стран повлиять на ситуацию в Белоруссии не увенчались успехом, поэтому единственной действенный способ оказать влияние на власть – это масштабные протесты населения страны, пишет Mixnews.lv.

«Запад, конечно, попытался. Определенные силы в Литве, в Латвии, в Эстонии, и Польше хотели повлиять на ситуацию через социальные сети, своих друзей или коллег. Но, мне кажется, это влияние минимально. Здесь мы действительно должны говорить о протесте. О массовом протесте большей части белорусского народа против несправедливости. У них нет каких-то экстренных политических требований. Они просто хотят справедливости», – сказал политолог.