Британская полиция на улице Бирмингема. ФОТО: SWNS/ScanPix

Британская полиция ведет поиски человека, который в течение двух часов с ножом нападал на прохожих в центре Бирмингема в ночь на воскресенье. Один человек погиб, еще семеро получили ранения. Полицейские предполагают, что нападения не связаны с терроризмом.

По сообщению полиции, первое нападение произошло в 00:30 по местному времени, затем человек с ножом начал двигаться к югу города, атакуя прохожих. Около 02:20 он нанес людям несколько ножевых ранений около улицы Херст-стрит, где проходит граница между Чайна-тауном и гей-кварталом, в котором находятся заведения, популярные среди представителей ЛГБТ-общины.

Представители полиции говорят, что нападавший выбирал своих жертв случайным образом, и в его действиях нет признаков терроризма. Кроме того, нет свидетельств, что нападения связано с противостоянием криминальных группировок, или было вызвано массовыми беспорядками.

"Сегодня ночью произошли трагические, ужасные и, разумеется, пугающие события, - сказал старший суперинтендант полиции Бирмингема Стив Грэм. - Это выглядит как нападение на случайных людей, потому что мы не обнаружили никакой связи между жертвами - ни с точки зрения их личностей, ни с точки зрения мест, где они проводили время".

"Я хотел бы вас заверить, что мы делаем абсолютно все возможное, чтобы найти виновного и установить все обстоятельства произошедшего", - добавил Грэм.

По факту нападений возбуждено уголовное дело об убийстве. Полиция подтвердила, что в нем есть только один подозреваемый.

От ножевых ранений умер один мужчина, имя которого пока не называется. Кроме того, женщина и мужчина были тяжело ранены, а еще пятеро человек получили легкие ранения.

По словам Грэма, на улицах города остаются усиленные наряды полиции, некоторые из них - с огнестрельным оружием. В Британии большинство полицейских не носят оружия, пистолеты и автоматы есть только у специальных подразделений.

Хладнокровное поведение

Один из очевидцев нападения Саваз Сфранцис рассказал, что видел, как мужчина нанес девушке несколько ножевых ранений, однако со стороны это сначала выглядело так, будто он пытался забрать ее цепочку.

"Он вел себя очень хладнокровно, не паниковал и ни на что не реагировал. После того, как он ударил ее ножом пять или семь раз… он просто ушел, как будто ничего не произошло", - сказал он.

Хозяин одного из местных пабов Дэвид Нэш, еще один свидетель нападения, рассказал, что он услышал, как кто-то кричит "остановите его - он только что ударил ножом человека!".

"Бары уже начали закрываться, и тут в район просто хлынула полиция: патрули, машины с вооруженными людьми, обычные полицейские машины, скорые помощи, - говорит Нэш. - Они вдруг возникли как из пустоты, у нас их было очень много, а потом прилетел и полицейский вертолет".

По словам очевидцев, в центре Бирмингема было много людей - это был самый оживленный вечер с момента введения ограничений из-за пандемии коронавируса. Однако улицы в этом районе остаются закрытыми для движения автомобилей.

Психологические проблемы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поблагодарил сотрудников экстренных служб, которые прибыли на место происшествия.

"Хочу выразить сочувствие всем, кто ночью пострадал во время ужасного инцидента в Бирмингеме", - написал Джонсон в "Твиттере".

Глава полицейского управления графства Уэст-Мидлендс Дэвид Джемисон сообщил, что власти рассмотрят "необходимость введения дальнейших мер в центре города".

Он добавил, что рост насилия в городе практически неизбежен на фоне пандемии, во время которой у многих людей появились психологические проблемы.

"Я уже некоторое время говорил, что в контексте Covid-19 у многих есть чувство, что они заперты в помещении и не могут никуда выйти. Все это сочетается с теми, что некоторые люди не уверены в своем будущем, боятся потерять работу. Рост насилия в таких условиях практически неизбежен".