Вс, 6.09.2020
Эволюция на дорогах требует, прежде всего, эволюции в наших головах. И пока она не произойдет, Мы/Я будем по-прежнему убивать и/или умирать. Петер Зашев
Петер Зашев
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • В Бирмингеме неизвестный напал на людей с ножом: один скончался, шестеро ранены

В Бирмингеме неизвестный напал на людей с ножом: один скончался, шестеро ранены

Британская полиция на улице Бирмингема

ФОТО: SWNS/ScanPix

Полиция британского Бирмингема разыскивает очевидцев ночного нападения на жителей в центре города. Неизвестный с ножом напал на семь человек. Один из них от полученных ран скончался. Двое человек находятся в тяжелом состоянии, сообщает Postimees.

нападения происходили с полпервого ночи до полтретьего ночи в центральном районе Бирмингема.

«Детективы работают по нескольким направлениям. Отрабатываются различные версии. В городе усилены меры безопасности. Мы призываем всех, кто стал свидетелем нападений или имеет видеозаписи произошедшего, обратиться в полицию», – сообщили в полиции, посоветовав воздержаться от посещения центра города.

Суперинтендант полиции Уэст-Мидлендс Стив Грэм заявил, что полиция делает всё возможное, чтобы установить преступников и их мотивы нападений.

Грэм сказал, что расследование убийства было начато, но предварительно нет никаких признаков того, что нападение было террористическим. «Похоже, это было случайное нападение», - сказал Грэм.

Кадры британского телевидения показывают, что большая часть центра Бирмингема закрыта.

По словам очевидцев, они видели драку в многолюдной зоне баров и ночных клубов.

«Одна группа парней дралась с другой», - сказала промоутер клуба Кара Карран, сказав, что были слышны «расистские оскорбления».

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал инцидент «очень серьезным», но также сказал, что у него нет информации о том, что этот случай насилия был связан с терроризмом.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back