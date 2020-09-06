В Бирмингеме неизвестный напал на людей с ножом: один скончался, шестеро ранены

нападения происходили с полпервого ночи до полтретьего ночи в центральном районе Бирмингема.

«Детективы работают по нескольким направлениям. Отрабатываются различные версии. В городе усилены меры безопасности. Мы призываем всех, кто стал свидетелем нападений или имеет видеозаписи произошедшего, обратиться в полицию», – сообщили в полиции, посоветовав воздержаться от посещения центра города.

Суперинтендант полиции Уэст-Мидлендс Стив Грэм заявил, что полиция делает всё возможное, чтобы установить преступников и их мотивы нападений.

Грэм сказал, что расследование убийства было начато, но предварительно нет никаких признаков того, что нападение было террористическим. «Похоже, это было случайное нападение», - сказал Грэм.

Кадры британского телевидения показывают, что большая часть центра Бирмингема закрыта.

По словам очевидцев, они видели драку в многолюдной зоне баров и ночных клубов.

«Одна группа парней дралась с другой», - сказала промоутер клуба Кара Карран, сказав, что были слышны «расистские оскорбления».

