В Бирмингеме неизвестный напал на людей с ножом: один скончался, шестеро ранены

Полиция британского Бирмингема разыскивает очевидцев ночного нападения на жителей в центре города. Неизвестный с ножом напал на семь человек. Один из них от полученных ран скончался. Двое человек находятся в тяжелом состоянии, сообщает Postimees.
нападения происходили с полпервого ночи до полтретьего ночи в центральном районе Бирмингема.
«Детективы работают по нескольким направлениям. Отрабатываются различные версии. В городе усилены меры безопасности. Мы призываем всех, кто стал свидетелем нападений или имеет видеозаписи произошедшего, обратиться в полицию», – сообщили в полиции, посоветовав воздержаться от посещения центра города.
Суперинтендант полиции Уэст-Мидлендс Стив Грэм заявил, что полиция делает всё возможное, чтобы установить преступников и их мотивы нападений.
Грэм сказал, что расследование убийства было начато, но предварительно нет никаких признаков того, что нападение было террористическим. «Похоже, это было случайное нападение», - сказал Грэм.
Кадры британского телевидения показывают, что большая часть центра Бирмингема закрыта.
По словам очевидцев, они видели драку в многолюдной зоне баров и ночных клубов.
«Одна группа парней дралась с другой», - сказала промоутер клуба Кара Карран, сказав, что были слышны «расистские оскорбления».
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал инцидент «очень серьезным», но также сказал, что у него нет информации о том, что этот случай насилия был связан с терроризмом.