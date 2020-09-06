Молодежная организация EKRE считает, что в Эстонии слишком много иностранных студентов

Молодежная организация Консервативной народной партии (EKRE) Sinine Äratus («Синее пробуждение») заявила на своем конгрессе, что высшее образование в Эстонии должно прежде всего обеспечивать будущее Эстонии и эстонцев, но из-за роста числа иностранных студентов именно местные жители часто остаются без мест в вузах.
По словам организации, доля иностранных студентов в высшем образовании выросла за последние восемь лет в четыре раза, еще в 2018 году превысив установленную программой высшего образования Министерства образования цель в 10 процентов. По мнению организации, поощрение иностранных студентов означает, что мест в вузах лишается эстонская молодежь, а фокус политики образования смещается с качества на количество студентов. Около половины иностранных студентов после получения образования хотя бы на короткий период остаются в Эстонии.
«Хотя конституция обязывает нас оберегать этнический характер нашего национального государства, мы считаем, что текущая политика высшего образования не самым лучшим образом защищает интересы эстонской системы образования и студентов. Эстонская политика высшего образования должна опираться на принцип сохранения эстонских национальности, языка и культуры», - говорится в заявлении организации.
По мнению организации, рост числа иностранных студентов делает систему высшего образования в Эстонии еще более англоязычной. Организация считает, что политика образования не должна использовать иностранных студентов, чтобы компенсировать снижение числа эстонских студентов, эстоноязычную систему образования следует защищать от иностранных языков, система также должна быть в большей мере ориентирована на покрытие потребностей рынка труда в Эстонии.