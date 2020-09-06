Молодежная организация EKRE считает, что в Эстонии слишком много иностранных студентов

По словам организации, доля иностранных студентов в высшем образовании выросла за последние восемь лет в четыре раза, еще в 2018 году превысив установленную программой высшего образования Министерства образования цель в 10 процентов. По мнению организации, поощрение иностранных студентов означает, что мест в вузах лишается эстонская молодежь, а фокус политики образования смещается с качества на количество студентов. Около половины иностранных студентов после получения образования хотя бы на короткий период остаются в Эстонии.