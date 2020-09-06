Картина дня: новые очаги коронавируса, победа Тянака на Rally Estonia и «Марш единства» в Минске

В Эстонии коронавирус обнаружен еще у 25 человек: появилось два новых очага заражения

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1068 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 25 проб дали положительный результат. Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразились 16 человек. Читать далее...

В Тарту уже четверо студентов заражены коронавирусом

Вчера сообщалось, что у студента Тартуского университета был обнаружен коронавирус и поэтому Департамент здоровья попросил отправить на удаленное обучение весь третий курс юридического факультета ТУ. По состоянию на утро 6 сентября, в Лыунаском регионе добавилось зараженных, и список близких контактов увеличился. Читать далее...

Приграничные самоуправления: если балтийский пузырь лопнет, мы будем жить в другой реальности

Если в пятницу балтийский пузырь все-таки лопнет, уже в субботу мы будем жить в другой реальности. Особенно остро перемены на себе ощутят приграничные самоуправления, ключевые сотрудники которых теперь должны будут получать специальные разрешения, чтобы пересекать границу без необходимости принудительной самоизоляции. Читать далее...

Ученый предупреждает: пандемия коронавируса может продлиться до 2023 года

Коронавирус может остаться частью нашей повседневной жизни на последующие три года и не исчезнет, даже если будет найдена вакцина, предупредил известный ученый. Читать далее...

Европейские фармпроизводители назвали стоимость своей вакцины от коронавируса

Французская фармкомпания Sanofi сообщила, что стоимость вакцины от коронавируса, которую она разрабатывает вместе с британской фирмой GSK, составит менее 10 евро. Читать далее...

Исторический момент! Первый проведенный в Эстонии этап чемпионата мира по ралли выиграл Отть Тянак

В воскресенье, 6 сентября, прошел третий день Rally Estonia. Победу одержали эстонский гонщик Отть Тянак и штурман Мартин Ярвеойя. В финальном заезде Тянак пришел третьим, уступив шесть секунд финскому гонщику Калле Рованперу. Но этот результат никак не повлиял на итоги. Читать далее...

БЛОГ, ФОТО И ВИДЕО 〉 «Сам ты крыса!»: десятки тысяч белорусов на «Марше единства» и массовые задержания

С 9 августа в Республике Беларусь проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства. Сегодня, 6 сентября, должен пройти "Марш единства". Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Водитель пытался скрыться от полиции и мчался прямо по пешеходной тропе

6 сентябня днем пайдеские полицейские дали знак остановиться Audi с латвийскими номерами. Водитель проигнорировал приказ полиции и попытался скрыться. Читать далее...

Ночная поездка завершилась для BMW в кювете под деревьями

Накануне участники дорожного движения заметили необычное зрелище в деревне Нийду волости Тори: седан BMW припарковался в канаве на дороге Аре-Суйгу. Читать далее...

Эстонский стартап распрощался почти с полумиллионом клиентов

Основанный Кароли Хиндрикс стартап Jobbatical в прошлом году прекратил предоставление посреднических услуг при трудоустройстве и сосредоточился на создании платформы для иммиграции и переселения. Это означало закрытие платформы для набора персонала и прощание почти с полумиллионом пользователей. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Триатлон Ironman стал испытанием физической формы участников

Вчерашний триатлон IRONMAN 70.3 (1,9 км плавания, 90 км езды на велосипеде и 21,1 км бега) в Таллинне выиграли Даниэль Бэккегард из Дании и Катрина Мэтьюз из Великобритании. Читать далее...

Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца зарабатывает 8 500 евро – как это возможно?

Несмотря на коронавирус, в этом году в Финляндию приехали за ягодами сотни украинцев, поскольку за сезон сборщики могут заработать столько же, сколько за год на родине. Читать далее...

Экс-министр: фермерам в дурном сне не снилось, что у нас будет такая коалиция!

Новый выпуск передачи "Своя правда", который выйдет в эфир уже в этот понедельник, посвящен проблемам сельскохозяйственной отрасли и нехватке рабочей силы. В студии разгорелись нешуточные страсти. Читать далее...

У американского солдата в Тапа диагностирован коронавирус

В понедельник 41-я артиллерийская бригада США в сотрудничестве с боевой группой НАТО и Силами обороны Эстонии должна была организовать день боевых стрельб для СМИ на Центральном полигоне Сил обороны, где должна была быть представлена ​​система РСЗО. Читать далее...

Один из очагов инфекции в Таллинне связан с праздником, на который приглашали гостей через Facebook