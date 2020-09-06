Вс, 6.09.2020
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Петер Зашев
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  • Пострадал пожилой водитель врезавшегося в дерево автомобиля

Галерея ⟩ Пострадал пожилой водитель врезавшегося в дерево автомобиля

В воскресенья после полудня произошла авария в деревне Тыниссааре, волость Вильянди, Вильяндимаа, в ходе которой легковой автомобиль Peugeot съехал с дороги и врезался в дерево. Находившийся за рулем пожилой мужчина пострадал, пишет Sakala.

Находившийся на месте происшествия сотрудник Sakala Кенно Соо сказал, что, по первоначальным данным, 70-летний водитель по неизвестной причине съехал с дороги и врезался в дерево.

Водитель находился в машине один, он пострадал и его доставили в больницу. Точные обстоятельства аварии выясняются.

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