Галерея ⟩ Пострадал пожилой водитель врезавшегося в дерево автомобиля

В воскресенья после полудня произошла авария в деревне Тыниссааре, волость Вильянди, Вильяндимаа, в ходе которой легковой автомобиль Peugeot съехал с дороги и врезался в дерево. Находившийся за рулем пожилой мужчина пострадал, пишет Sakala.