Галерея ⟩ Пострадал пожилой водитель врезавшегося в дерево автомобиля

В воскресенья после полудня произошла авария в деревне Тыниссааре, волость Вильянди, Вильяндимаа, в ходе которой легковой автомобиль Peugeot съехал с дороги и врезался в дерево. Находившийся за рулем пожилой мужчина пострадал, пишет Sakala.
Находившийся на месте происшествия сотрудник Sakala Кенно Соо сказал, что, по первоначальным данным, 70-летний водитель по неизвестной причине съехал с дороги и врезался в дерево.
Водитель находился в машине один, он пострадал и его доставили в больницу. Точные обстоятельства аварии выясняются.