Русский театр напоминает о произошедших в связи с коронавирусом изменениях в афише

Согласно рекомендациям Департамента здоровья, в понедельник все сотрудники театра пройдут тестирование на коронавирус. После получения результатов тестов руководство театра примет решение о дальнейших защитных мерах. На данный момент Русский театр Эстонии не находится на карантине, сообщил театр на своем сайте.
До 10 сентября спектаклей не будет, однако Русский театр продолжает работу. Премьера спектакля «Утопия» на Малой сцене на данный момент остается в плане на 10 сентября в 19:00. По предварительной информации театр возобновит показ спектаклей в Большом зале с 11 сентября.
В связи с изменением в графике, даты премьерных спектаклей «Моя прекрасная леди» переносятся в следующем порядке:
- 5 сентября на 2 октября в 19:00
- 6 сентября на 3 октября в 18:00
- 8 сентября на 4 октября в 18:00
- 9 сентября на 1 ноября в 18:00
Спектакли «Моя прекрасная леди» на 27.09 (в 18:00) и 29.09 (в 19:00) остаются в афише театра без изменений.
Другие изменения в афише театра:
- Показы спектакля «Последний этаж» с 10.09 и 26.09 переносятся на 09.10 в 19:00
- Показы спектакля «Хор Харона» 02.10 / 03.10 и 01.11 отменяются
- Показ спектакля «Руслан и Людмила» 4-го октября отменяется
Показы спектакля «Дом Прозоровых», намеченные на 26 сентября и 4 октября отменяются. Даты для переноса будут известны позже.
Все купленные билеты остаются действительны, если новая дата вам не подходит – свяжитесь с кассой театра kassa@veneteater.ee
Работа кассы театра продлевается в выходные дни с 11:00 до 18:00, в рабочие дни касса продолжает работу в обычном режиме с 11:00 до 19:00.
Театр приносит свои извинения за возможные неудобства.