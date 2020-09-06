Русский театр напоминает о произошедших в связи с коронавирусом изменениях в афише

До 10 сентября спектаклей не будет, однако Русский театр продолжает работу. Премьера спектакля «Утопия» на Малой сцене на данный момент остается в плане на 10 сентября в 19:00. По предварительной информации театр возобновит показ спектаклей в Большом зале с 11 сентября.

В связи с изменением в графике, даты премьерных спектаклей «Моя прекрасная леди» переносятся в следующем порядке:

5 сентября на 2 октября в 19:00

6 сентября на 3 октября в 18:00

8 сентября на 4 октября в 18:00

9 сентября на 1 ноября в 18:00

Спектакли «Моя прекрасная леди» на 27.09 (в 18:00) и 29.09 (в 19:00) остаются в афише театра без изменений.

Другие изменения в афише театра:

Показы спектакля «Последний этаж» с 10.09 и 26.09 переносятся на 09.10 в 19:00

Показы спектакля «Хор Харона» 02.10 / 03.10 и 01.11 отменяются

Показ спектакля «Руслан и Людмила» 4-го октября отменяется

Показы спектакля «Дом Прозоровых», намеченные на 26 сентября и 4 октября отменяются. Даты для переноса будут известны позже.

Все купленные билеты остаются действительны, если новая дата вам не подходит – свяжитесь с кассой театра kassa@veneteater.ee

Работа кассы театра продлевается в выходные дни с 11:00 до 18:00, в рабочие дни касса продолжает работу в обычном режиме с 11:00 до 19:00.