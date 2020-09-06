Вс, 6.09.2020
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Алексей Бляхин
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  • Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца зарабатывает 8 500 евро – как это возможно?
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Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца зарабатывает 8 500 евро – как это возможно?

ФОТО: Shutterstock

Несмотря на коронавирус, в этом году в Финляндию приехали за ягодами сотни украинцев, поскольку за сезон сборщики могут заработать столько же, сколько за год на родине, пишет портал Yle.

По словам организатора рабочих поездок в Финляндию Алекса Кирсанова, Евгений Тиньков - самый активный из всех украинских рабочих за последние 10 лет, и он установил абсолютный рекорд по сбору лесных ягод: за этот сезон он заработает 8500 евро: "За день он собирает от 60 до 130 килограмм черники и от 25 до 40 килограмм морошки".

В этом году Евгений приехал в муниципалитет Суомуссалми в середине июля и останется до середины сентября. 

По его словам, работают они по 12 часов в день: начинают с шести утра, потом уезжают домой на обед, что занимает часа два, после возвращения в лес трудятся до восьми.

Евгений также отметил, что спина и ноги от собирания ягод в полусогнутом состоянии у него уже не болят, а секретом своего успешного заработка он называет желание заработать и трудолюбие.

Полностью статью читайте на сайте Yle.

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