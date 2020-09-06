Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца зарабатывает 8 500 евро – как это возможно?

По словам организатора рабочих поездок в Финляндию Алекса Кирсанова, Евгений Тиньков - самый активный из всех украинских рабочих за последние 10 лет, и он установил абсолютный рекорд по сбору лесных ягод: за этот сезон он заработает 8500 евро: "За день он собирает от 60 до 130 килограмм черники и от 25 до 40 килограмм морошки".

В этом году Евгений приехал в муниципалитет Суомуссалми в середине июля и останется до середины сентября.

По его словам, работают они по 12 часов в день: начинают с шести утра, потом уезжают домой на обед, что занимает часа два, после возвращения в лес трудятся до восьми.

Евгений также отметил, что спина и ноги от собирания ягод в полусогнутом состоянии у него уже не болят, а секретом своего успешного заработка он называет желание заработать и трудолюбие.