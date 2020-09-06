Лондон назвал правдоподобной версию причастности Кремля к отравлению Навального

По мнению Рааба, "нужно расследование при поддержке Организации по запрещению химического оружия, в котором Россия должна сотрудничать". При этом глава МИД Великобритании подчеркнул, что использование вещества группы "Новичок" не может считаться внутренним делом страны. "Использование химического оружия в таком контексте – это чистой воды гангстеризм". Рааб также напомнил о международных обязательствах РФ не использовать подобные яды.

Создателю ФБК Алексею Навальному стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа. Пилот принял решение совершить экстренную посадку в Омске. Навальный в коме был госпитализирован в городскую больницу, а спустя двое суток омские врачи разрешили транспортировать его в Берлин, где он проходит лечение с тех пор в больнице "Шарите".