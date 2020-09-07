Наталья Вийльманн: клубника - символ патриотизма

В свежем выпуске передачи "Своя правда" собравшиеся в студии гости - политики, эксперты и хуторяне - обсудят проблемы сельскохозяйственной отрасли и нехватки рабочих рук. Речь зайдет и об идее отправлять на поля школьников, и, конечно же, о сезонных рабочих с Украины.
Этим летом из-за нехватки рабочих рук фермеры потеряли до 70% процентов урожая клубники. Приглашенная в студию экономическая советница премьер-министра, аналитик Наталья Вийльманн считает, что клубника обрела черты некоего патриотического символа.
"Даже если рассматривать нашу историю, то станет понятно, что не всегда мы здесь выращивали клубнику. В свое время это было своего рода хобби для богатых владельцев мыз. Сейчас выращивание клубники стало распространение, и безусловно - это прекрасный плод. Например, когда я была в Брюсселе, я слышала, как там говорят, что, мол, бельгийская клубника - самая вкусная, а голландская - гораздо хуже. И в Голландии то же самое! Клубника обретает патриотический акцент".
Смотрите выпуск передачи "Своя правда" под названием "Почем клубничка?" уже в этот понедельник, 07.09, в 20:30 на телеканале ETV+. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.