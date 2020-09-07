Наталья Вийльманн: клубника - символ патриотизма

"Даже если рассматривать нашу историю, то станет понятно, что не всегда мы здесь выращивали клубнику. В свое время это было своего рода хобби для богатых владельцев мыз. Сейчас выращивание клубники стало распространение, и безусловно - это прекрасный плод. Например, когда я была в Брюсселе, я слышала, как там говорят, что, мол, бельгийская клубника - самая вкусная, а голландская - гораздо хуже. И в Голландии то же самое! Клубника обретает патриотический акцент".