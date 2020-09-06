Экс-министр: фермерам в дурном сне не снилось, что у нас будет такая коалиция!

«Да фермерам и во сне не могло присниться, что у нас будет такое правительство! Вы сказали, что вы принимали такие решения (имеется в виду препятствование въезду сезонных работников с Украины и высылка на родину тех, кто уже здесь работает. - прим. ред.) из-за коронавируса. Но тогда, когда вы принимали эти решения, кумулятивный показатель заболеваемости на Украине составлял всего 15 человек на 100 000 населения. Тогда вы могли создать для сезонных работников специальный коридор, как это сделали Финляндия и Германия. Если бы я был в правительстве, я бы заставил всех прибывающих сюда сезонников делать тесты. И кстати - ведь ни один из тех, кто в итоге прибыл специальным рейсом сюда на заработки, не заболел! А сколько вы их выслали?! Потому что они пошли ягоды в лес собирать или куда-то там еще. Это же стыд, вы понимаете?! Я такого вообще не помню. Юри Ратас - сегодня премьер-министр только потому, что он согласился на коалицию с EKRE. И вот этот риск ни один предприниматель предугадать не мог».