У американского солдата в Тапа диагностирован коронавирус

Однако из-за положительного результата теста на коронавирус американского солдата, участвовавшего в учениях, мероприятие отменяется.

Солдат с положительным результатом на коронавирус находится на карантине в военном лагере Тапа. В качестве превентивной меры 21 солдат из Эстонии, Великобритании и Америки, участвовавший в учениях и находившийся в тесном контакте с зараженным коронавирусом, изолирован.