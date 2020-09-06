У американского солдата в Тапа диагностирован коронавирус

В понедельник 41-я артиллерийская бригада США в сотрудничестве с боевой группой НАТО и Силами обороны Эстонии должна была организовать день боевых стрельб для СМИ на Центральном полигоне Сил обороны, где должна была быть представлена система РСЗО, пишет Virumaa Teataja.
Однако из-за положительного результата теста на коронавирус американского солдата, участвовавшего в учениях, мероприятие отменяется.
Солдат с положительным результатом на коронавирус находится на карантине в военном лагере Тапа. В качестве превентивной меры 21 солдат из Эстонии, Великобритании и Америки, участвовавший в учениях и находившийся в тесном контакте с зараженным коронавирусом, изолирован.
Тем не менее упражнения по стрельбе в сотрудничестве с силами союзников на Центральном полигоне Сил обороны из системы залпового огня РСЗО будут продолжены, будет уделяться больше внимания необходимости социального дистанцирования и строгому применению средств индивидуальной защиты и гигиены.