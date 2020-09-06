Один из очагов инфекции в Таллинне связан с праздником, на который приглашали гостей через Facebook

В Таллинне несколько очагов инфекции, и один из них связан с празднованием дня рождения. Примечательно, что на праздник именинник приглашал гостей через Facebook, поэтому на торжестве оказалось немало людей, почти незнакомых виновнику торжества.

Все это очень осложнило работу специалистов Департамента здоровья, которые занимаются расследованиями и поисками тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом, и кто сам потенциально может быть разносчиком инфекции. Обычно это люди, которые имели контакт на расстоянии менее двух метров и более 15 минут с носителем Covid-19.