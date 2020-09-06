Один из очагов инфекции в Таллинне связан с праздником, на который приглашали гостей через Facebook

Из-за вспыхнувших новых очагов коронавируса кумулятивная заболеваемость Covid-19 в столице выросла до 27,4 случая на 100 000 человек, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
В Таллинне несколько очагов инфекции, и один из них связан с празднованием дня рождения. Примечательно, что на праздник именинник приглашал гостей через Facebook, поэтому на торжестве оказалось немало людей, почти незнакомых виновнику торжества.
Все это очень осложнило работу специалистов Департамента здоровья, которые занимаются расследованиями и поисками тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом, и кто сам потенциально может быть разносчиком инфекции. Обычно это люди, которые имели контакт на расстоянии менее двух метров и более 15 минут с носителем Covid-19.