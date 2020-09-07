Выбежавший на дорогу лось спровоцировал тяжелое ДТП: пострадали двое

Инцидент имел место около 21.11 на восьмом километре дороги Палдиски - Падизе. Перед фургоном Iveco Daily, которым управлял 54-летний мужчина, на дорогу внезапно выбежал лось. В результате столкновения в задней части фургона, перестроенного в автодом, пострадала 40-летняя женщина, которая не была пристегнута ремнем безопасности и которую отбросило на стол. Травмы также получил находившийся в салоне автомобиля 43-летний мужчина.