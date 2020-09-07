Пн, 7.09.2020
Неэстонцы – не слизни. Мы такие же люди, такие же местные жители, такие же налогоплательщики, как те, кто родился «с хорошим стартовым пакетом». Яна Тоом
Яна Тоом
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  • Выбежавший на дорогу лось спровоцировал тяжелое ДТП: пострадали двое

Выбежавший на дорогу лось спровоцировал тяжелое ДТП: пострадали двое

Пересекающий шоссе лось находится в опасности и представляет опасность для людей.

ФОТО: Peeter Langovits

Вечером в воскресенье, 6 сентября, в волости Ляэне-Харью из-за выбежавшего на дорогу лося произошло ДТП, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 21.11 на восьмом километре дороги Палдиски - Падизе. Перед фургоном Iveco Daily, которым управлял 54-летний мужчина, на дорогу внезапно выбежал лось. В результате столкновения в задней части фургона, перестроенного в автодом, пострадала 40-летняя женщина, которая не была пристегнута ремнем безопасности и которую отбросило на стол. Травмы также получил находившийся в салоне автомобиля 43-летний мужчина.

Обоих пострадавших доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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