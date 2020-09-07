В июле в Эстонии пользовался популярностью местный туризм

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, июль является пиком туристического сезона. «В сравнении с прошлым годом, внутренний туризм восстанавливался быстрее и даже вырос. В предприятиях по размещению останавливалось 210 000 местных туристов, которые провели в них 393 000 ночей. По сравнению с июлем прошлого года, местных туристов было на 8% больше, а число их ночевок увеличилось на 7%», – уточнила Лаурмаа.

Преобладающая часть (77%) местных туристов отметила целью поездки отдых, а 11% совершали рабочую поездку. Больше всего, или 17% местных туристов останавливались в Пярнуском уезде, 13% – в Харьюском, 12% – в Ида-Вируском, 11% – в Тартуском и 10% – в Саареском уездах.

В предприятиях по размещению останавливалось 136 000 зарубежных туристов, что на 58% меньше, чем в июле прошлого года. Из них большинство, или 81 000 гостей прибыли из Финляндии, 19 000 – из Латвии и 10 000 – из Литвы. Если финских туристов было на 41% меньше, чем годом ранее, а латвийских туристов – на 5% меньше, то туристов из Литвы было на 7% больше. Основная часть (83%) зарубежных туристов приезжала в Эстонию на отдых, 13% совершали рабочую поездку, а остальные приезжали по другим причинам. Гости провели в Эстонии 259 000 ночей, что на 59% меньше, чем в июле прошлого года. Наибольшая часть зарубежных туристов (58%) предпочитала останавливаться на ночлег в Харьюском уезде, 18% – в Пярнуском, 9% – в Тартуском и 6% – в Саареском уездах.