На индекс потребительских цен в августе в Эстонии повлияли транспорт и электричество

Ведущий аналитик Департамента статистики Виктория Трасанов в своем комментарии отметила, что уже пятый месяц подряд на изменение индекса потребительских цен более всего влияло снижение цен на моторное топливо. «По сравнению с августом прошлого года дизельное топливо было на 24,2% и бензин – на 6,9% дешевле», – уточнила Трасанов.

Значительное влияние на изменение индекса оказали также расходы на жилищные услуги, поскольку аренда жилья была на 14% дешевле и поступающее в дома электричество – на 7,4% дешевле, чем в прошлом году. Влияние на изменение индекса в противоположном направлении более всего оказало подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков.

Основную часть этого влияния составило повышение цен на фрукты (на 12,6%), а также на мясо и мясные продукты (на 5,7%). Из продуктов питания более всего за это время подешевели свежая рыба (19%), свежие овощи (11%) и оливковое масло (10%), но подорожали свежие фрукты и ягоды (16%) и детское питание (12,5%).

В сравнении с июлем, на индекс потребительских цен в августе более всего повлияло повышение стоимости на 11,5% поступающего в дома электричества, а также подорожание на 17,8% авиабилетов.