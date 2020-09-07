Тысячи венгров выстроились в живую цепь в Будапеште

В конце августа представители руководства учебного заведения подали в отставку в знак протеста против создания назначаемого правительством попечительского совета, который, по мнению представителей УТК, ограничивает независимый статус университета.

Живая цепь растянулась от здания театральной академии в центре Пешта, на восточном берегу Дуная, до парламента - Государственного собрания. Во многих местах люди стояли в несколько рядов.

Линию Орбана поддерживает худрук Национального театра

Как уточняет dpa, в состав попечительского совета университета вошли практически исключительно доверенные лица правительства премьер-министра Виктора Орбана. С 1 сентября студенты выступают против этого решения. За проведение линии Орбана отвечает в первую очередь глава совета Аттила Виднянский, по совместительству занимающий пост художественного руководителя венгерского Национального театра. Учащиеся требуют отставки Виднянского и возвращения независимых от властей членов в состав совета.