Определены самые желанные работодатели Эстонии

В этом году самым желанным работодателем, т. е. предприятием, в котором жители Эстонии больше всего хотели бы работать в 2020 году, стала компания Telia Eesti. В первую тройку, наряду с Eesti Energia, вошел новичок рейтинга LHV Pank.
Самым желанным работодателем Эстонии в 2020 году была выбрана компания Telia Eesti, которая переняла титул самого привлекательного работодателя у предприятия Eesti Energia, занявшего в этому году второе место. Третье место досталось компании LHV Pank, что стало ее лучшим результатом в истории исследования по определению желанных работодателей, проводимого порталом поиска работы CVKeskus.ee девятый год подряд.
В этом году еще более доминирующими в рейтинге желанных работодателей стали компании, предлагающие возможности внести свой вклад в развитие сферы технологий и финансов – в первую десятку вошли TransferWise, Cleveron, Elisa Eesti, Swedbank, Pipedrive, Bolt Technology и Playtech Estonia.
«Несмотря на нестабильное время, вызванное кризисом в области здравоохранения, интерес работать у привлекательных работодателей очень высок – почти две трети (65 %) работников при наличии подходящего предложения о работе были бы готовы сменить свое текущее место работы и предложить свою кандидатуру на вакантную должность у такого работодателя», – комментирует результаты исследования менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.
«В рамках исследования мы попросили работников оценить свойства лучших работодателей, чтобы понять, что именно делает работодателя привлекательным, – описывает исследование Хенри Аувяэрт и добавляет, что 98 % респондентов считают желанными работодателями инновационные компании, в которых работают предприимчивые люди. – Помимо прочего, желанные работодатели имеют репутацию честного работодателя в глазах работников, а также предоставляют возможности для карьерного роста и развития и претворяют в жизнь цель, которая совпадает с личными целями работника».
В число двадцати самых желанных работодателей вошли также Skype Technologies, Microsoft Estonia, Tallinna Lennujaam, Tallink Grupp, Utilitas Eesti, SEB Pank, Helmes, Apollo Group, Nortal и Департамент оборонных ресурсов.
CVKeskus.ee уже девятый год подряд проводит исследование по определению самых желанных работодателей Эстонии. В этом году исследование проводилось как в первом квартале 2020 года, так и в качестве последующего опроса в августе и начале сентября, с целью лучше понять влияние кризиса в области здравоохранения и изменившуюся ситуацию на рынке труда. В опросе приняли участие 5699 сотрудников со всей Эстонии.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ТОП-20 самых желанных работодателей Эстонии
Место
Место в 2019 году
Название/товарный знак
1.
3.
Telia Eesti AS
2.
1.
Eesti Energia AS
3.
9.
LHV Pank AS
4.
4.
TransferWise
5.
6.
Cleveron AS
6.
16.
Elisa Eesti AS
7.
2.
Swedbank AS
8.
8.
Pipedrive OÜ
9.
10.
Bolt Technology OÜ
10.
7.
Playtech Estonia OÜ
11.
5.
Skype Technologies OÜ
12.
11.
Microsoft Estonia OÜ
13.
13.
Tallinna Lennujaam AS
14.
12.
Tallink Grupp AS
15.
14.
Utilitas Eesti AS
16.
-
SEB Pank AS
17.
-
Helmes AS
18.
-
Apollo Group OÜ
19.
15.
Nortal AS
20.
-
Департамент оборонных ресурсов