Фото: в пригороде Таллинна появится очередной торговый центр

В сентябре Capital Mill, предприятие, специализирующееся на инвестициях в недвижимость, начнет строительство нового торгового центра в жилом районе Тискре волости Харку. Одноэтажный торговый центр площадью почти 4800 квадратных метров будет готов в осенью 2021 года.
Якорным арендатором центра станет магазин Prisma Peremarket, который расположится на 3 600 квадратных метрах.
По словам представителя Capital Mill Танеля Самуэля, общий объем инвестиций в строительство центра составляет почти 4,5 миллиона евро.
«Рядом с центром появится автозаправочная станция, рядом с ней есть два свободных участка, которые идеально подходят, например, для создания садоводческого центра», – отметил Самуэль.
По словам исполнительного директора Prisma Peremarket Илкки Алароту, открытие нового супермаркета в Тискре является частью плана Prisma по расширению в Эстонии в ближайшие годы. В скором будущем Prisma планирует открыть более десяти новых магазинов.
«Мы рады тому, что, открывая новый магазин, можем создать рабочие места как для строителей, так и для наших будущих работников. На ближайшие годы у Prisma амбициозные планы по увеличению количества магазинов, мы также хотим предложить покупателям новые товары и торговые решения. Поскольку наши планы по расширению в основном связаны с выходом за пределы крупных городов, мы сможем внести свой вклад в региональное развитие Эстонии», – отметил Алароту.
Новый магазин Prisma откроется в Тискре по адресу Лийва теэ, 61. Перед торговым центром появится кольцевая дорога, строительство которой взяли на себя волость Харку и Департамент шоссейных дорог.
Capital Mill – это основанное в 2008 году предприятие, специализирующееся на инвестициях в коммерческие здания в странах Балтии. За годы работы фирмы ее инвестиции составили в целом почти 300 миллионов евро.
Prisma Peremarket AS действует в Эстонии с 2000 года. Всего сеть включает в себя девять магазинов в Таллинне, Тарту и Нарве, которые вместе со вспомогательным подразделением обеспечивают работой почти 900 человек. Prisma – это сеть магазинов с самым широким ассортиментом и одной из самых выгодных потребительских корзин в Эстонии. Prisma Peremarket входит в торговый концерн S-Grupp, который действует на рынках Финляндии, Эстонии и России.