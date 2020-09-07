Письмо читателя: водителей проверяют слишком много

Департамент шоссейных дорог как будто живет в другой стране. В чем на самом деле там проблема? Как говорится, рассмотрим вопрос комплексно. Профессия водителя, по сути, вспомогательная. Министр занимает пост министра и в связи с этим едет на работу на машине. Продавец продает и едет на работу на машине, строитель строит и едет на работу на машине и так далее. Таким образом, профессия водителя все-таки должна быть вспомогательной. Исключением являются водители грузовика, они экспедиторы и автомобиль является их рабочим инструментом.

Теперь несколько слов о проводимых полицией облавах «Дуют все». Мне пару раз приходилось дуть в алкометр в Ягала. Это оскорбительно. Прочему я или возьмем какую-нибудь солидную даму или прелестную девушку? И всех нас считают пьяницами, чтобы потом торжественно сообщить об этом по радио.

Интересно, почему канцлер юстиции позволяет всех подозревать. В магазинах тоже всех покупателей подозревают в краже и все они должны демонстрировать, что купили? Обычно канцлер юстиции словоохотлива и всегда находит статью по каждому вопросу. Или теперь весь эстонский народ нужно подозревать в пьянстве? В свое время номерной знак с буквой О присваивался некоторым нарушителям, полиция должна помнить об этом позоре, все-таки первые в Эстонии (О — ohtlik, опасный — прим. ред.).

Пора прекратить мистифицировать связанные с автомобилем дела и действия. В первую очередь следует школы назвать курсами, обновить правила и нормализовать экзамены, рейды модернизировать и прекратить из-за этого прятаться в кустах. Тогда исчезнут проблемы пожилых и самокатов и другие высосанные из пальца беды. В противном случае у нас скоро появится академик Тартуского университета с докторской степенью по вождению — первый в мире.

Главой Департамента шоссейных дорог стал молодой мужчина, но курс остался прежним или он меняется очень медленно. В чем кроется эта потребность в контроле, неужели ген крепостничества может проявляться через несколько поколений?