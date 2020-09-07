В Эстонии выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 725 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 16 проб дали положительный результат.
Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразились семь человек. В Вырумаа и Пярнумаа добавилось по четыре новых случая. Еще в одном случае информация о месте жительства больного в Регистре народонаселения отсутствует.
Из семи новых случаев в Харьюмаа (пять из них в Таллинне), по имеющейся сейчас информации, два связаны с заражением при близком контакте с другим носителем вируса. Обстоятельства других заражений устанавливаются.
В двух случаях, установленных в период с 5 по 6 сентября, место жительство больных не было указано в Регистре народонаселения (реально заразившиеся находятся в Таллинне). Один случай перешел из Лыунаского регионального отделения. В четырех случаях вирус был привезен из стран ЕС, а также Турции и Украины. В 16 случаях заражение произошло в кругу семьи или знакомых, в двух случаях источник устанавливается.
Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья пять активных вспышек заражения, из которых к очагу «Нымме Калью» относятся 15 заболевших, к очагу Ülemiste City — десять, к очагу Courmet Coffee — десять и к очагу вечеринки в сауне — семеро. Со вспышкой на рабочем месте связаны семь случаев заболевания.
В Таллинне заболеваемость COVID-19 на 100 000 человек составляет 28,8. Всего Пыхьяское региональное отделение наблюдает 669 человек, из которых заразились 145.
Инфицированные из Вырумаа и Пярнумаа заразились во время путешествия в Италию и Австрию. Речь идет о компании из десяти человек, в которой только у одного тест на коронавирус оказался отрицательным. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения 251 человек, из которых заболел 21. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 13 человек, из которых заболели шесть.
Департамент здоровья напоминает: поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей: часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.
Конечно, участники мероприятий могли бы установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.
В больничном лечении нуждаются семь человек
По состоянию на утро 7 сентября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализированы семь человек, на искусственной вентиляции легких - ни одного.
На сегодняшний день в больницах завершено 418 случаев заболевания COVID-19 у 405 людей. Для уточнения: у одного человека может несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В этом случаев в первой больницы завершают случай заболевания, а во второй — открывают. Для оценки загруженности больниц важно их различать.
По состоянию на сегодняшний день выздоровели 2176 человек. Из них истории болезни 1 645 человек завершены (75,6%), у 531 человека (24,4%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 19,34.
Всего в Эстонии сделано почти 161 000 первичных тестов, из них 2532 , т.е. 1,6 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Как остановить распространение коронавируса?
- Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.
- В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
- По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
- Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
- Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
- При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
- Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
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