В Эстонии выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразились семь человек. В Вырумаа и Пярнумаа добавилось по четыре новых случая. Еще в одном случае информация о месте жительства больного в Регистре народонаселения отсутствует.

Из семи новых случаев в Харьюмаа (пять из них в Таллинне), по имеющейся сейчас информации, два связаны с заражением при близком контакте с другим носителем вируса. Обстоятельства других заражений устанавливаются.

В двух случаях, установленных в период с 5 по 6 сентября, место жительство больных не было указано в Регистре народонаселения (реально заразившиеся находятся в Таллинне). Один случай перешел из Лыунаского регионального отделения. В четырех случаях вирус был привезен из стран ЕС, а также Турции и Украины. В 16 случаях заражение произошло в кругу семьи или знакомых, в двух случаях источник устанавливается.

Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья пять активных вспышек заражения, из которых к очагу «Нымме Калью» относятся 15 заболевших, к очагу Ülemiste City — десять, к очагу Courmet Coffee — десять и к очагу вечеринки в сауне — семеро. Со вспышкой на рабочем месте связаны семь случаев заболевания.

В Таллинне заболеваемость COVID-19 на 100 000 человек составляет 28,8. Всего Пыхьяское региональное отделение наблюдает 669 человек, из которых заразились 145.

Инфицированные из Вырумаа и Пярнумаа заразились во время путешествия в Италию и Австрию. Речь идет о компании из десяти человек, в которой только у одного тест на коронавирус оказался отрицательным. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения 251 человек, из которых заболел 21. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 13 человек, из которых заболели шесть.

Департамент здоровья напоминает: поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей: часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.

Конечно, участники мероприятий могли бы установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.

В больничном лечении нуждаются семь человек

По состоянию на утро 7 сентября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализированы семь человек, на искусственной вентиляции легких - ни одного.

На сегодняшний день в больницах завершено 418 случаев заболевания COVID-19 у 405 людей. Для уточнения: у одного человека может несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В этом случаев в первой больницы завершают случай заболевания, а во второй — открывают. Для оценки загруженности больниц важно их различать.