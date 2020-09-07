Пн, 7.09.2020
Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. Алексей Бляхин
Алексей Бляхин
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Таллиннский университет сообщил о двух случаях заражения коронавирусом

Таллиннский университет сообщил о двух случаях заражения коронавирусом

Тест на коронавирус.

ФОТО: Myriam B/Shutterstock

По данным Таллиннского университета, у двух человек, находившихся в учебном заведении, диагностирован коронавирус. В одном случае ближайшие контакты установлены и отправлены в самоизоляцию. Во втором случае идет расследование. Известно, что эти люди заразились не в университете.

Университет тесно сотрудничает с Департаментом здоровья, и в течение сегодняшнего дня разошлет студентам информацию о дополнительных мерах и инструкции, которые будут учтены при организации учебы и работы.

Вуз призывает студентов следить за здоровьем, оставаться дома в случае появления симптомов и в университете соблюдать касающиеся гигиены требования.

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