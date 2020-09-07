Таллиннский университет сообщил о двух случаях заражения коронавирусом

По данным Таллиннского университета, у двух человек, находившихся в учебном заведении, диагностирован коронавирус. В одном случае ближайшие контакты установлены и отправлены в самоизоляцию. Во втором случае идет расследование. Известно, что эти люди заразились не в университете.
Университет тесно сотрудничает с Департаментом здоровья, и в течение сегодняшнего дня разошлет студентам информацию о дополнительных мерах и инструкции, которые будут учтены при организации учебы и работы.
Вуз призывает студентов следить за здоровьем, оставаться дома в случае появления симптомов и в университете соблюдать касающиеся гигиены требования.
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