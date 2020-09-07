Таллиннский университет сообщил о двух случаях заражения коронавирусом

По данным Таллиннского университета, у двух человек, находившихся в учебном заведении, диагностирован коронавирус. В одном случае ближайшие контакты установлены и отправлены в самоизоляцию. Во втором случае идет расследование. Известно, что эти люди заразились не в университете.