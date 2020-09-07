Минфин: рост зарплат в Эстонии восстановится в 2022 году

Рост зарплат в Эстонии восстановится в 2022 году, прогнозирует Министерство финансов. В соответствии со свежим прогнозом Минфина, основные положения которого в понедельник были переданы BNS, если на текущий год реальный рост зарплаты составит 1,3%, то в следующем году ожидается снижение роста на 0,9%. На 2022 год Минфин прогнозирует рост зарплаты в размере 2,3% на 2023 год — 2,6% и в 2024 году — в размере 2%.