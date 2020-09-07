Минфин: рост зарплат в Эстонии восстановится в 2022 году

Рост зарплат в Эстонии восстановится в 2022 году, прогнозирует Министерство финансов. В соответствии со свежим прогнозом Минфина, основные положения которого в понедельник были переданы BNS, если на текущий год реальный рост зарплаты составит 1,3%, то в следующем году ожидается снижение роста на 0,9%. На 2022 год Минфин прогнозирует рост зарплаты в размере 2,3% на 2023 год — 2,6% и в 2024 году — в размере 2%.
«Сократившиеся в условиях кризиса доходы вынуждают предприятия сокращать своих работников и урезать зарплаты. При этом больше всего страдают от этого люди, работающие в сфере туризма и получающие без того низкую зарплату», - отмечает Министерство финансов, добавляя, что без компенсаций положение на рынке труда в Эстонии было бы еще хуже.
Под влиянием кризиса и падения рынка акций цены в этом году сохраняют тенденцию к небольшому снижению. Снижению способствуют спад цен на нефть, падение рынков акций, удешевление ряда услуг. Рост цен восстановится постепенно в 2021 году, прогнозирует Минфин.
На этот год министерство прогнозирует спад индекса потребительских цен в пределах 0,2%, на 2021 год — рост в размере 1,4%, в 2022 году рост на 2,2%, в 2023 году на 2,1% и в 2024 году — на 1,9%.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!