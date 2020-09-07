Под Сочи пропала группа туристов из 11 человек

«Незарегистрированная группа в составе 11 человек, 8 детей (в возрасте от 9 до 16 лет) и трое взрослых, утром 6 сентября вышла из Сочи <...> в горнолесной массив, к озеру, расположенному в районе Роза Пик (высота 2320 метров), на южном склоне Роза Хутор и до настоящего времени не вернулись. Организовано проведение поисково-спасательных работ», - говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.

Там отметили, что спасатели обследовали маршруты и берега озер, но поиски не дали результатов. К поискам туристов привлечено 64 человека и 12 единиц техники, также к поискам будет привлечен конно-кинологический расчет для поиска в труднодоступных местах, а также вертолет МИ-8 со спасателями МЧС.

В пресс-службе курорта «Роза Хутор» отметили, что группа туристов не проживала в отелях курорта. «Обнаружить группу не удалось, мы полагаем, что они отправились по другим маршрутам, вне троп, расположенных на курорте», - подчеркнул сотрудник пресс-службы. В пресс-службе администрации города также отметили, что группа отправилась в горы без разрешительных документов, передает ТАСС.

В оперативной службе региона сообщили, что пропала группа спортсменов, занимающихся роликовыми лыжами, в возрасте от 9 до 24 лет, и их тренер. Все они приехали из Твери. «Группа спортсменов с тренером отправилась в поход накануне утром. Кроме тренера телефоны никто не брал, они остались в номере», - сказал собеседник агентства, отметив, что связь в некоторых местах в горах отсутствует.