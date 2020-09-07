Пн, 7.09.2020
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Яна Тоом

Под Сочи пропала группа туристов из 11 человек, включая детей

Сочи.

ФОТО: Dmitry Feoktistov/Dmitry Feoktistov/TASS

Группа из восьми детей и троих взрослых пропала под Сочи, спасатели МЧС ведут поиски, сообщает NEWSru со ссылкой на «Интерфаксу».

«Незарегистрированная группа в составе 11 человек, в том числе 8 детей (возрастом от 9 до 16 лет), утром 6 сентября вышли из Сочи <...> в горнолесной массив, к озеру, расположенному в районе Роза Пик (высота 2320 метров), на южном склоне Роза Хутор и до настоящего времени не вернулись. Организовано проведение поисково-спасательных работ», - говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.

Там отметили, что спасатели обследовали маршруты и берега озер, но поиски не дали результатов. К поискам туристов привлечено 64 человека и 12 единиц техники, также к поискам будет привлечен конно-кинологический расчет для поиска в труднодоступных местах, а также вертолет МИ-8 со спасателями МЧС.

В пресс-службе курорта «Роза Хутор» отметили, что группа туристов не проживала в отелях курорта. «Обнаружить группу не удалось, мы полагаем, что они отправились по другим маршрутам, вне троп, расположенных на курорте», - подчеркнул сотрудник пресс-службы. В пресс-службе администрации города также отметили, что группа отправилась в горы без разрешительных документов, передает ТАСС.

В оперативной службе региона сообщили, что пропала группа спортсменов, занимающихся роликовыми лыжами, в возрасте от 9 до 24 лет, и их тренер. Все они приехали из Твери. «Группа спортсменов с тренером отправилась в поход накануне утром. Кроме тренера телефоны никто не брал, они остались в номере», - сказал собеседник агентства, отметив, что связь в некоторых местах в горах отсутствует.

Следственный отдел СКР по Кубани проведет доследственную проверку по сообщению о пропаже туристов, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального отделения СК. В прокуратуре Краснодарского края сообщали, что дети занимаются лыжным спортом, и, по предварительным данным, направились в горную местность для тренировки легких.

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