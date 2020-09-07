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Местонахождение члена Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой и еще двух оппозиционеров, Ивана Кравцова и Антона Родненкова, пропавших утром в понедельник, остается неизвестным. Марию Колесникову, члена Координационного совета Беларуси и лидера штаба Виктора Бабарико, захватили утром в центре Минска неизвестные люди, пишет Русская служба Би-би-си.

Они вынудили ее сесть в микроавтобус с надписью "Связь" и куда-то увезли. Кто были эти люди и принадлежат ли они к государственным силовым структурам - неясно. Во всяком случае, представители МВД страны заявили, что не располагают информацией о задержании оппозиционерки.

Главный соперник Александра Лукашенко на прошедших в августе в Беларуси президентских выборах Светлана Тихановская назвала исчезновение Колесниковой, Родненкова и Кравцова похищением с целью запугать оппозицию и сорвать работу координационного совета.

Как это было

Инцидент произошел возле Национального художественного музея около 10:05, пишет издание Tut.by со ссылкой на минчанку Анастасию, ставшую очевидцем случившегося. По ее словам, она узнала Колесникову, так как до этого видела ее вживую.

"Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус, и они уезжают", - рассказала Анастасия.

По словам девушки, снять происходящее на телефон она не решилась, так как была слишком близко к неизвестным людям в масках и побоялась, что ее тоже схватят.

Телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает, пишет Tut.by.

Пропали еще двое

В пресс-службе координационного совета белорусской оппозиции заявили, что не могут связаться с Колесниковой, а также пресс-секретарем КС Антоном Родненковым и исполнительным секретарем Иваном Кравцовым.

Около 10:13 Родненков сказал Tut.by, что Колесникова была в центре города по делам одна. В 11:00 телефон Родненкова стал недоступен, пишет издание.

"Пока на связь не выходят Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков. Адвокаты занимаются поиском. Соответствующие уведомления о принятии защиты будут в ближайшее время направлены в КГБ и СК", - сообщил пресс-секретарь штаба Виктора Бабарико Глеб Герман изданию Onliner.

По состоянию на 18:00 местонахождение оппозиционеров остается неизвестным, заявил пресс-секретарь Колесниковой Глеб Герман. По его мнению, Родненкова и Кравцова могли задержать, когда они пошли к дому Колесниковой, чтобы узнать о ее судьбе.

ГУВД Мингорисполкома утверждает, что минская милиция не задерживала Марию Колесникову, а официальный представитель МВД Ольга Чемоданова заявила, что пока ничего не может сообщить о предполагаемом задержании.

"Похищение с целью запугать оппозицию"

Мария Колесникова - один из трех лидеров объединенного предвыборного штаба Светланы Тихановской. Двое других лидеров - сама Тихановская и Вероника Цепкало - после президентских выборов 9 августа вынуждены были уехать из Беларуси. По факту создания координационного совета, в который вошла Колесникова, в Беларуси возбудили уголовное дело.

Сама Тихановская назвала исчезновение Колесниковой, Родненкова и Кравцова похищением с целью запугать оппозицию и сорвать работу координационного совета.

"Власти ошибаются, когда думают, что это нас остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу. Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов", - приводит слова Тихановской ее пресс-служба.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. В тот же день начались акции протеста против их результатов: действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, его главный оппонент Светлана Тихановская - около 10%.

В ходе акций сотни людей были задержаны, как минимум трое погибли, около 60 считаются пропавшими без вести. Возбуждены уголовные дела.